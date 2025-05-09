«Они тогда еще были против нас»: ветеран из Луганска об отношении Запада к России

Ветеран Пономаренко: западные страны еще во времена ВОВ были против СССР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Григорий Семенович Пономаренко в восторге от юбилейного Парада Победы. Он принимал участие в освобождении Кенигсберга, Варшавы, а также брал Берлин.

Запад был против России еще во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом рассказал ветеран из Луганска Григорий Семенович Пономаренко в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным после торжественного мероприятия на Красной площади.

«Так они (западные страны — Прим. ред.) тогда еще были против нас», — сказал ветеран, ответив таким образом на вопрос журналиста о том, что он теперь думает о Западе в нынешних реалиях.

Однако в годы ВОВ ветеран воевал бок о бок с американцами и успел даже с ними подружиться. Григорий Семенович вспомнил один из самых ярких моментов 1945 года. Тогда в преддверии победы, 5 мая, он встретил солдат из США, и они обнялись, как настоящие друзья.

В ходе беседы с корреспондентом ветеран рассказал, что во время Великой Отечественной войны принимал участие в освобождении Кенигсберга, Варшавы, а также брал Берлин. Служил на четвертом Украинском фронте, а потом на втором Белорусском.

Ветеран признался, что очень рад быть в такой важный день в сердце столицы. Для Григория Семеновича это уже не первый Парад Победы.

«Очень хороший парад, веселый. Организован хорошо. Мне понравился», — говорит Григорий Семенович.

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