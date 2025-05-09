Участники СВО и премьера самоходок: как прошел Парад Победы в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В этом году победное «Ура!» на Красной площади звучало по-особенному.

Полный разгром фашистской Германии и Победа в Великой Отечественной войне Красной Армии достались ценой миллионов жизней. И именно советский народ-освободитель сыграл решающую роль в исходе этих кровопролитных и ожесточенных боев.

Несколько часов назад в Москве закончился парад. У стен Кремля прошли более 11 тысяч человек — это военнослужащие Минобороны, участники СВО, представители силовых ведомств и подразделения армий дружественных государств, из тех стран, что вместе с нами боролись за мирное будущее. Поэтому победное «Ура!» на Красной площади звучало по-особенному.

О вечных ценностях, которые чтят потомки победителей, в своем приветственном слове говорил Верховный Главнокомандующий Владимир Путин.

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество. И завещали нам защищать Родину. Быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы. Нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны, никогда не согласимся с искажениями ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной Армии. Великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне», — сказал глава государства.

Помимо пеших расчетов по Красной площади проехала механизированная колонна. В ее составе — более 180 единиц боевой техники, в том числе легендарный Т-34 времен Великой Отечественной. И, конечно, новейшие образцы, которые сейчас находятся на вооружении российской армии.

Не обошлось без премьер. Впервые были представлены различные типы беспилотников, которые уже хорошо зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции. Самые яркие кадры торжественного парада — у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

На Красной площади редко бывает так тихо. Слышно, как поют птицы. Солнце пробивается сквозь свинцовые тучи и играет бликами на медалях, на оружии, начищенном до блеска. На пряжках и кокардах.

В 1945-м Парад состоялся только 24 июня, а 9 мая в столице был народный праздник. Левитан объявил о капитуляции фашистской Германии ночью — в 2 часа 10 минут. Толпы на улицах. Объятия, слезы — сутки напролет. Спустя 80 лет в память о поколении победителей — этот Парад Победы. С последним ударом курантов на Спасской башне знаменная группа начинает движение — 384 шага.

Герои той войны — рядом с президентом на одной трибуне. Именно они раздавили фашизм. В их честь на брусчатке парадные расчеты в исторической униформе со штандартами десяти фронтов, со знаменами 45 подразделений, с которыми 80 лет назад Красная Армия разгромила самое большое зло на свете.

«Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас», — указал президент.

Здесь понимаешь: время будто сжимается. По новой традиции 9 мая на Красную площадь выходят герои специальной военной операции. Спустя много десятилетий после мая 1945-го внуки победителей продолжают дело прадедов.

Победу приближали, как могли, все народы СССР вместе, бок о бок. На центральной трибуне — иностранные лидеры. И не только из стран бывшего Советского Союза. Но и из дружественных государств, где хорошо помнят, кто сломал хребет фашизму.

«Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе — после решающих битв на территории Советского Союза — приблизило Победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего. Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям», — указал президент.

Сразу за знаменными группами идут исторические расчеты — пехотинцы с винтовками Мосина. Моряки, летчики. Разведчики. Кавалеристов на параде встретишь нечасто.

Несмотря на колоссальное давление Запада, иностранные лидеры не только сами приехали в Москву. На Красной площади — зарубежные воинские подразделения. Кроме СНГ — Вьетнам, Египет, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма.

Трибуны встают, когда диктор объявляет: идут участники специальной военной операции. В составе расчета — Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и Ордена Мужества.

Во главе колонны техники из года в год танки Победы — Т-34. Артиллерийские самоходные установки Су-100 на полях сражений Великой Отечественной следовали как раз за танками и подавляли технику и огневые точки врага. За ними уже современные образцы. Среди боевых машин, в том числе те, которые показали себя на полях сражений СВО. Бронеавтомобили, танки Т-72, Т-80, Т-90 «Прорыв». Тяжелые огнеметные системы «Тосочка».

А так везли натовскую распиаренную технику, которая встретила последний бой в зоне СВО — Abrams, Leopard.

Премьера у самоходок «Мальвы» и «Гиацинта». Свою эффективность в зоне СВО уже доказали беспилотники — «Орланы», «Ланцеты», «Герани».

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