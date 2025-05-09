«Никогда не дадим забыть»: звезды поздравили россиян с Днем Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Telegram/Sasha Zvereva/sashazverevala; 5-tv.ru

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Певица Саша Зверева, музыкант Игорь Николаев, телеведущая Екатерина Стриженова, блогер Виктория Боня и фигурист Петр Чернышев обратились к гражданам с трогательными речами.

Звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили страну с великим Днем Победы. Видео и посты с поздравлениями появились в личных блогах в сети. Артисты российского шоу-бизнеса сегодня в социальных сетях объединились, чтобы выразить свою глубокую благодарность и почтение в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.

Знаменитости призвали поклонников не забывать историю, ценить мирное небо над головой и передавать память о героях будущим поколениям.

Певица Саша Зверева

Певица Саша Зверева в своем Telegram-канале поделилась трогательным и проникновенным моментом, прочитав стихотворение великого советского поэта Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки». Этот поэтический рассказ о детских фронтовых буднях и стойкости духа символизирует память тех, кто пережил ужасы войны и внес свой вклад в Победу.

«Никогда не дадим забыть», — трогательно написала артистка.

Публикация певицы вызвала широкий отклик среди подписчиков и поклонников, которые отметили, что такие слова помогают сохранять связь поколений, передавать исторические знания и уважение к ветеранам. Важно помнить, что история страны написана не только крупными событиями, но и судьбами обычных мальчиков и девочек, таких как герой стихотворения Маршака, чья храбрость и стойкость вдохновляют и сегодня.

Музыкант Игорь Николаев

Также россиян поздравил и музыкант Игорь Николаев. Он поделился в социальных сетях трогательным снимком своего деда — ветерана Великой Отечественной войны, Иванa Николаевича Николаева. Этот снимок вызвал особое внимание и эмоции у поклонников, потому что за ним стоит глубокая и гордая история. Иван Николаевич, как рассказал в публикации артист, лично участвовал в штурме Берлина в 1945 году — одном из ключевых этапов Победы над нацистской Германией.

Телеведущая Екатерина Стриженова

Екатерина прямо в эфире одного из федеральных телеканалов обратилась к россиянам с трогательными и искренними словами, подчеркнув, что война навсегда вписана в судьбы каждой российской семьи, и нет ни одного дома, который бы остался в стороне от этого великого исторического испытания.

Фигурист Петр Чернышев

Петр Чернышев рассказал о подготовке грандиозного ледового шоу, посвященного годовщине Великой Победы. Более 160 артистов примут участие в спектакле, который расскажет о героическом подвиге советского народа, искренней любви и вере в победу. Петр пригласил всех на это уникальное представление, подчеркнув важность сохранения памяти о великом подвиге. Шоу станет ярким событием, объединяющим историю и искусство, вдохновляющим зрителей и гордящихся нашей Родиной.

«Мы приглашаем вас на ледовое представление, посвященное подвигу, героическому подвигу советского народа», — сказал Чернышев в видео.

Инициатива такого масштабного шоу свидетельствует о том, как важно хранить память о Великой Победе и передавать ее молодым поколениям в яркой, доступной и эмоциональной форме. Благодаря усилиям Петра Чернышева и его коллег с ледовой арены, история героев оживет перед глазами зрителей.

Блогер Виктория Боня

Виктория Боня, находясь в ходе экспедиции на вершине Эвереста, вышла на связь, поделившись необычным и трогательным моментом. Несмотря на экстремальные условия и высокогорье, она и ее команда нашли возможность отметить важный праздник — День Победы. В палатке, среди снежных просторов и ледяных стен, звучала знаменитая песня «На безымянной высоте», создавая атмосферу тепла и памяти.

«С Днем Победы! Вот такая музыка у нас играет», — отметила Боня.

В ее словах чувствовалась искренность и уважение к великому празднику. Этот необычный способ отметить День Победы напоминает о силе духа, единстве и любви к Родине, которые живут в каждом, независимо от расстояния и обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогеры из 19 стран отправились в тур по РФ в честь Великой Победы.