Белоусов заявил о самоотверженной борьбе военных РФ с неонацистами в ходе СВО

Фото: © РИА Новости/Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Минобороны страны поздравил военных.

Российские бойцы в ходе спецоперации самоотверженно борются с нацизмом, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Его слова приведены в Telegram-канале возглавляемого им ведомства.

Так, министр обороны отметил, что сегодня защитники Отечества продолжают традиции поколения победителей. И они с честью выполняют свой долг.

«Самоотверженно борются с неонацистами, образцово решают поставленные задачи, обеспечивают суверенитет и безопасность Российской Федерации», — указал Белоусов.

Он отметил, что великий подвиг наших предков — одна из самых ярких страниц мировой истории. Нынешнее поколение всегда будет преклоняться перед стойкостью тех, кто защищал Родину.

Кроме того, глава Минобороны поздравил военных и их родных с праздником, пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов.

Он также поручил произвести 9 Мая праздничные салюты с привлечением ВС РФ в Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы.