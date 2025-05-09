Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Среди дронов были модели «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Впервые на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем.

Военнослужащие седьмого отдельного полка беспилотных систем продемонстрировали разнообразие своей техники — на Параде Победы были представлены различные типы дронов, включая популярные барражирующие боеприпасы «Орлан-10», «Орлан-30», а также современные модели Zala и «Ланцет».

Эти беспилотники не просто присутствовали в парадной колонне, а активно применялись в зоне специальной военной операции (СВО), что было отмечено представителями Вооруженных Сил как подтверждение эффективности и значимости данных систем в современных боевых условиях. Демонстрация таких технологий подчеркнула важность их внедрения в ВС страны, а также показала уровень их развития и боеспособности.

Этот исторический шаг является не только показателем технического прогресса, но и символом того, как меняется лицо современной армии. Беспилотные системы становятся неотъемлемой частью оборонного потенциала, меняют тактику и стратегию ведения боевых действий, повышая безопасность личного состава и эффективность операций.

Участие беспилотных систем в параде Победы стало ярким и запоминающимся событием, которое подчеркнуло развитие российской военной науки и техники, а также готовность армии к новым вызовам будущего.

В юбилейный год 80-летия Победы в Москве традиционно прошел масштабный Парад Победы, в котором приняли участие расчеты представителей 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Такое международное участие подчеркнуло единство и солидарность народов, объединившихся в памяти о великой победе над фашизмом.

В числе почетных гостей парада оказались высокопоставленные лидеры мира. В Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Республики Сербской Милорад Додик, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие официальные представители. Их присутствие стало символом международного признания значения Победы и важности сохранения исторической памяти для будущих поколений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на Параде Победы.