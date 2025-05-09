Парад на Красной площади завершился песней «День Победы»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Композиция стала гимном бойцов, павших на полях сражений.

Парад на Красной площади в честь празднования 9 Мая завершился патриотической песней «День Победы».

В финале музыканты военного оркестра исполнили известную композицию. Руководил ими дирижер, заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин.

«Военный парад, посвященный 80-летию Победы Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен!» — произнес диктор.

Песню «День Победы», которая стала гимном всех бойцов, павших на полях сражений, создали в 1975 году. Композиция была приурочена к 30-летию праздника. Музыку написал народный артист РФ Давид Тухманов, а стихи — заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Харитонов.

В Параде Победы приняли участие расчеты 13 государств: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военный парад в Москве завершился пролетом авиации, оставивших за собой шлейф в цветах российского флага.