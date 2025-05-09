«Слава народу-победителю!» — Путин покинул Красную площадь под аплодисменты
Владимир Путин покинул Красную площадь под аплодисменты и крики «Россия»
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Покидая трибуну, президент пожал руки командирам пеших расчетов.
Президент России Владимир Путин покинул Красную площадь под аплодисменты и крики «Россия».
Покидая трибуну, российский лидер пожал руки командирам пеших расчетов, ветеранам и участникам специальной военной операции.
«Слава народу-победителю! С праздником! С днем Великой Победы! Ура!» — завершил Путин свое выступление в честь 80-летия Великой Победы.
Толпа начала скандировать «Россия!». Президента проводили овациями.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. Такое заявление сделал Путин в ходе своего выступления. Президент отметил, что память уроков Второй мировой войны очень важна, а потому наша страна навсегда останется верной ей. Долг государства — защищать героев Красной Армии.
Российский лидер подчеркнул, что подвиги героев — вне зависимости от национальности — навсегда останутся страницей мировой истории. Отвага наших дедов и прадедов — это символ мужества и единства русских солдат.