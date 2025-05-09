«Настоящая легенда во главе»: кадры военной техники на Параде Победы в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В этом году в составе механизированной колонны шло втрое больше боевых машин.

Во главе механизированной колонны исторической военной техники во время Парада Победы шел легендарный танк Т-34-85. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

«Больше 130 единиц военной техники, во главе которой настоящая легенда — „Танк Победы“ Т-34-85. И не один, а целая рота — семь единиц», — сообщил он.

Сразу за Т-34-85 следовали уничтожители тигров и леопардов, самоходки СУ-100.

В парадной колонне также были представлены российские беспилотники, доказавшие свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). Если точнее — «Орлан-10», «Орлан-35» и более мощные ударные дроны и барражирующие боеприпасы — «Ланцеты». Они могут летать на расстояния в 50 километров, способны задержаться в воздухе на 40 минут.

В 2025 году на Параде было втрое больше военной техники, чем в прошлом. Преобладает гусеничная — танки и самоходные артиллерийские установки.

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