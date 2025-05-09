Расчеты стран СНГ прошли по Красной площади на параде Победы

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Всего принимают участие войска 13 государств.

Расчеты стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и прошли по Красной площади 9 Мая на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на Параде воинские подразделения армии стран Содружества Независимых Государств», — объявил модератор мероприятия.

Сначала прошел парадный расчет Азербайджана «Командос» под руководством полковника-лейтенанта Мамедова Самиха Резван оглу. За ним следовали военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Всего в Параде Победы принимают парадные расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

В этом году в Параде Победы традиционно принимают участие иностранные гости. В честь 80-летия освобождения мира от фашизма в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Бразилии Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, глава Республики Сербской Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия высоко ценит вклад союзников в Победу в Великой Отечественной войне.