Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Президент РФ подчеркнул важность памяти уроков Второй мировой войны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал страну несокрушимой преградой для нацизма. Об этом он сказал во время парада в честь Дня Победы в Москве.

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия навсегда останется верной памяти уроков Второй мировой войны и категорически отказывается от любых искажений ее истории. Он отметил, что долг страны — защищать честь героев Красной Армии. Путин отметил, что подвиги представителей разных национальностей, сражавшихся плечом к плечу, навсегда останутся важной страницей мировой истории, символом мужества и единства русских солдат.

В данный момент на Красной площади проходит торжественное шествие, объединяющее силу и память российской армии. Военнослужащие различных родов войск проходят по главной площади страны, демонстрируя преемственность традиций и современные достижения оборонной сферы. В составе колонн присутствуют ветераны, участники специальной военной операции, а также офицеры московских военных училищ и курсанты, что подчеркивает связь поколений и актуальную роль вооруженных сил.

В рамках парада демонстрируется богатая техника: бронемашины, танки, ракетные комплексы и другая военная техника, свидетельство современных возможностей обороны. Особенно важно, что в параде принимают участие расчеты из 13 стран: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, что создает атмосферу международного единства и поддержки.

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