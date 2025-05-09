Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС; 5-tv.ru

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Это самый важный день для каждого гражданина.

Президент России Владимир Путин на параде в честь 80-летия Победы заявил о преклонении перед поколением, которое сокрушило нацизм.

«Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней. Завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей, отмечаем праздник 9 Мая, как родной», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что это самый главный праздник для страны, для всего народа и для каждого россиянина. Поскольку отцы, деды и прадеды отдавали жизнь, чтобы спасти Отечество. По его словам, они завещали нынешнему поколению защищать Родину, а также быть сплоченными и твердо отстаивать национальные интересы.

По Красной площади проходят подразделения российских войск, среди них — пешие расчеты. В шествии принимают участие также современные российские герои — бойцы специальной военной операции (СВО), а также офицеры столичных военных училищ и курсанты. Кроме того, в Параде пройдут бронемашины, танки, ракетные установки и другая военная техника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Парад Победы официально стартовал на Красной площади.