Поезд впервые за 11 лет прибывает на вокзал Донецка

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Он прекратил принимать электрички из-за боевых действий.

Вокзал Донецка впервые за 11 лет примет поезд. Сейчас электричка движется к центральной железнодорожной станции города. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей в своем Telegram–канале.

«С сегодняшнего дня начинается курсирование поездов там, где они не ходили более десять лет. Электричка прибывает из города Дебальцево. До этого конечной станцией на этом маршруте служила Ясиноватая», — говорится в сообщении.

Вокзал перестал принимать поезда в 2014 году из-за начала боевых действий на Донбассе. Несмотря на это, пассажиры могли приобретать там билеты на рейсы в другие регионы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Донецком краеведческом музее состоялась церемония заложения «Капсулы времени». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы, оно прошло в рамках одноименной всероссийской общественно-патриотической акции СК РФ. Церемонию провели работники музея и сотрудники СУ СК России по Донецкой Народной Республике.