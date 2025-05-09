Принимает Волгоград: блогеры из 19 стран отправились в тур по РФ в честь Великой Победы

Блогеры из 19 стран отправились в тур по РФ в честь Великой Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Именно здесь произошло одно из самых кровопролитных сражений в истории войны — Сталинградская битва.

Вспоминают и отдают дань героическому прошлому своих предков в Волгограде. Здесь произошло одно из самых кровопролитных сражений в истории войны — Сталинградская битва. Именно после нее наступил переломный момент Великой Отечественной войне. Какой ценой далась победа — напомнила корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

«17 лет. Я до сих пор удивляюсь, как она сохранилась, эта моя медаль. Ей-богу, как она сохранилась», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Александр Колотушкин.

Эту награду выдавали всем участникам главного Парада Победы в Москве в 1945-м. В их числе был и Александр Иванович Колотушкин, он получил ее одним из первых. В 1942-м еще школьником он попал на зенитно-пулеметные курсы, а в 1943-м ушел на фронт.

«Сбили самолеты, мы даже „Ура!“ кричали. Вовсю, да вы что. Вот это же счастье — сбить самолеты. Мы наблюдали, как их сбивали», — говорит ветеран Великой Отечественной войны Александр Колотушкин.

Он прикрывал аэродромы под Москвой, Кубинкой, Электросталью, защищал от авианалетов железнодорожные эшелоны 3-го Белорусского фронта, воевал под Кенигсбергом. После, уже в 1970-е, переехал в Волгоград. Город тогда восстанавливали практически с нуля.

Большая часть зданий тогда выглядела примерно так. Это Мельница Гергардта — ее разрушили еще в 1942-м. В таком виде она и стоит до сих пор, напоминая о тех жестоких боях.

Через дорогу — дом Павлова. Символ стойкости и мужества защитников Сталинграда. 58 дней красноармейцы держали здесь оборону. Дольше, чем продержалось большинство европейских стран. Фашисты так и не прорвались к Волге. Каждый сантиметр этой земли остался пропитан кровью.

200 ступеней от подножия Мамаева Кургана до его вершины — неслучайное число. Ровно столько же дней держали оборону города. Сталинградская битва стала одной из важнейших и самых кровопролитных, здесь погибло больше миллиона советских воинов. Атмосфера в этом месте действительно величественная.

Сейчас к Вечному огню несут цветы. Многие приходят с фотографиями своих воинов.

«Илья, смотри на дядю, эти дяди защищали нашу Родину. Давай возложим им цветочки и скажем «спасибо», — говорит сыну женщина.

Сюда же приехали и блогеры из 19 стран, в том числе из США, Канады, Франции и Бельгии. Своими глазами они видят, какой ценой досталась эта победа советскому народу.

«Когда я в Бельгии, я буду рассказывать, что произошло там. Надо объяснить правду. Мы празднуем 8 мая, а не 9, мы просто напоминаем и все. У вас все великолепно», — говорит блогер из Бельгии Кевин де Риддер.

Накануне Дня Победы Волгограду временно возвращают историческое название — Сталинград. Это гордое имя город носит в память о прошлом и с ним же встречает великий праздник».

В День Победы сюда приехали тысячи семей со всей страны. У каждого есть своя история.

«В моей семье практически все из старшего поколения воевали. Бабушка была тружеником тыла в 16 лет, поэтому у нас эта память очень чтится. У мужа тоже деды остались инвалиды после войны, поэтому это для нас святой день, святой праздник», — говорит жительница Волгограда Ольга Бахарева.