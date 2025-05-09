С фронта не вернулись 165 тысяч красноярцев: в регионе вспоминают павших в битвах ВОВ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Их лица сегодня в колонне «Бессмертного полка».

Масштабные торжества в эти минуты проходят и в Красноярске. Праздничные мероприятия организованы во всех районах города. Но основные, конечно, в центре. За Парадом Победы в краевой столице наблюдал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Кажется, вся площадь затаила дыхание. Красноярск встречает 9 Мая. Знаменная группа торжественно выносит флаг Российской Федерации и Знамя Победы — точную копию того самого красного штурмового флага, который бойцы Идрицкой стрелковой дивизии водрузили весной 1945-го над Рейхстагом. И снова, как 80 лет назад, тишину прорывает громогласное: «Ура!»

Более двух тысяч человек — 39 парадных расчетов. Шествие открывают представители силовых ведомств и участники специальной военной операции. К бойцам в современной военной форме особое внимание зрителей.

За ними чеканят шаг курсанты и юнармейцы, кадеты и совсем юные девушки в форме медиков — это студенты, будущие врачи.

Последний расчет покидает площадь, уже слышен гул моторов. Механизированную колонну по традиции возглавляет легенда — танк Т-34. Символ несгибаемой силы и воинского подвига, он вновь напоминает о цене Победы.

За техникой с восторгом наблюдают тысячи жителей, сюда они пришли заранее, чтобы подойти поближе и разглядеть каждую деталь.

Во время Великой Отечественной Красноярский край стал одним из главных тыловых рубежей страны. Сюда, в Сибирь, эвакуировали сотни заводов. Гигантская по масштабам операция по переброске оборудования началась с первых дней войны.

У станков днем и ночью трудились женщины и дети. На заводе за моей спиной выпускали артиллерию и снаряды, вот такие зенитные пушки. Город выпускал радиоприборы, поставлял фронту металл. За этот подвиг Красноярску присвоено звание «Города трудовой доблести».

С фронта не вернулись 165 тысяч красноярцев — каждый третий из ушедших. Их лица сегодня в колонне «Бессмертного полка». Через весь город благодарные потомки пронесут их портреты, чтобы никто не был забыт.

Но праздник только начинается. Весь день — концерты, тематические площадки, выставки военной техники и фронтовая каша. А вечером небо над городом озарит праздничный салют — как символ того, что память жива.