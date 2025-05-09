Бойцы ВС РФ на передовой присоединяются к акции «Бессмертный полк»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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В зоне проведения СВО по указу президента России объявлено временное перемирие.

А на передовой — российские военные сейчас соблюдают условия временного перемирия, которые объявил президент РФ Владимир Путин. В минуты затишья бойцы присоединяются к акции «Бессмертный полк».

«Восемнадцатилетним парнем был призван, в 1942-м после учебки сразу попал под Сталинград. Воевал на БМ-13, это знаменитая „Катюша“. Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Германию, брал Берлин», — рассказывает о своем предке старший группы сопровождения Андрей Булатов.

Портреты героев появились на командных пунктах, в блиндажах и на боевой технике. Память о самоотверженности предков бойцы бережно хранят в семейных архивах. Многие с гордостью отмечают, что именно истории фронтовиков послужили стимулом для службы в Вооруженных Силах.

«Так сказать, в преддверии годовщины великой Победы участвуем в акции „Бессмертного полка“, хотим этим показать нашу связь поколений, наши деды тогда постояли за нашу землю, и мы сейчас продолжаем их дело!» — сообщил командир взвода управления группировки войск «Центр» Иван Кравцов.

Режим прекращения огня продлится до 11 мая. Но, похоже, противник не планирует принимать мирные инициативы. В нашем Минобороны уже зафиксировали почти 500 нарушений со стороны киевского режима.