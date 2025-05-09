Историческое событие: какую военную технику покажут на Параде Победы в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В бронетехнике все должно быть прекрасно — и внутреннее содержание, и внешность. Бережно, можно сказать, с любовью, с катков смахивают пыль.

Традиционно в юбилейном параде в честь 80-летия победы принимают участие механизированные колонны исторической военной техники. За движением боевых машин по Красной площади следят корреспонденты «Известий» Игорь Капориков, Станислав Григорьев и Роман Польшаков.

Время 4:30 утра, в Москве уже светлеет, мы на стоянке военной техники в Печатниках. По сравнению с прошлым годом, на параде будет в три раза больше техники, очень много гусеничной, это и танки, и самоходные артиллерийские установки.

«Здесь на машине фотография моего прадеда, на войну ушел в звании старшего лейтенанта, служил в 188-м истребительном авиационном полку. Был командиром эскадрильи. Без вести пропал в октябре 1941 года».

Мы доберемся до Тверской тоже на самоходке, правда, уже гусеничной, «Мста-С», простая, надежная, точная, так характеризуют ее бойцы в зоне СВО. Команда на старт дана, экипажи подали сигнал о готовности, двигатели заведены, воздух сразу наполнился выхлопными газами. Журналистам всем тоже выдали шлемофоны. Безопасность, говорят военные, в первую очередь. Механизированная колонна начинает движение.

«Передвигаться по Москве на САУ, мягко говоря, необычно, вот так по-походному, трясет сильно, но орудие и не создано для комфорта, а лучшие свои качества показывает уже давно на поле боя. Выехали на Садовое кольцо, скорость механизированной колонны примерно 20–30 километров в час. Всего в ней более 180 единиц техники, между парадными расчетами, так называемыми коробочками, примерно 150 метров, но самоходки очень сильно дымят, поднимают облако пыли», — отметил корреспондент Польшаков.

Парадные расчеты прибывают на Тверскую, еще пару часов подготовки, и маршем пройдут по Красной площади.

В парадной колонне сегодня и российские беспилотники, доказавшие свою эффективность в зоне специальной военной операции. Речь идет о хорошо знакомых «Орланах-10» и «Орланах-35», а также о более мощных ударных дронах и барражирующих боеприпасах, как, например, «Ланцеты». Дальность их полета может достигать 50 километров, а воздухе они могут находиться до 40 минут.

Но основное внимание сегодня к этим беспилотникам, новейшей модификации «Гераней» — «Герань-2». Они перекрашены в черный цвет для лучшей маскировки в ночное время суток. Они мощнее, точнее и эффективнее предыдущего поколения дронов.

Эти беспилотники используют для уничтожения особо ценных целей противника, таких как, например, американские ракетные комплексы HIMARS. Их используют не по одному, а роем, одна волна отвлекает внимание ПВО противника, а вторая наносит сокрушительный удар. Выбор именно этих беспилотников для парада Победы обусловлен их высокой эффективностью как на передовой, так и в глубоком тылу противника.

Без тяжелой техники парад — не парад. В голове колонны легендарные Т-34 и самоходки СУ-100. Их ресурс очень берегут, поэтому до Тверской улицы в Москве раритетные машины везли на тралах, а потом еще и прихорашивали. В бронетехнике все должно быть прекрасно — и внутреннее содержание, и внешность. Бережно, можно сказать, с любовью, с катков смахивают пыль. Все должно сиять.

Следом за старинными танками идет современная техника. Эта машина называется «Камазом», но на всем знакомый грузовик она совсем не похожа.

«Это „Камаз“ семейства „Тайфун“, броневик, специально созданный для армии. Он защищен от подрывов на минах. Когда его колесо пробивает мина, он может проехать еще 50 километров по пересеченной местности, за что его и любят в войсках», — добавил корреспондент Григорьев.

Машину успешно используют в боевых действиях на Донбассе. Самый настоящий «гвоздь» среди боевой тяжелой техники — современные танки Т-90М «Прорыв». Калибр пушки — 125 миллиметров, калибр пулемета 12,7 миллиметра, вес этой махины — 51 тонна, мощность двигателя — 1130 лошадиных сил, бегать она может со скоростью до 70 километров в час.

Танк может стрелять осколочно-фугасными, бронебойными, кумулятивными и шрапнельными снарядами. Опыт боевых действий показал: Т-90 лучший в своем классе и превосходно справляется с аналогичными иностранными танками. Сейчас производство этих машин стремительно наращивается, а на парад в Москву приехали абсолютно новые экземпляры, только что с завода.