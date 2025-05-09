«Отдать дань уважения героям»: американский журналист о значимости Парада Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Он уверен: все, что Запад говорит о сегодняшней дате — пропагандистский мусор.

Лучший способ отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны — приехать на празднование 80-летия Великой Победы. Об этом корреспонденту «Известий» заявил американский журналист Максимус Тофуриус Крейн.

«Сегодня День Победы. Мы празднуем разгром нацистской Германии. И это важно для меня из-за моего происхождения. Моя семья родом из России. Я — первый член моей семьи, кто вернулся домой в Россию более чем за 100 лет», — рассказал он.

Журналист отметил, что ему нет дела до позиции Запада касательно Парада Победы.

«Меня больше не волнует, что они говорят. Это просто пропагандистский мусор», — заключил Максимум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидеры иностранных государств прибыли в Москву перед Парадом Победы. Кортежи подъехали к первому корпусу Кремля, их встретил караул и оркестр. На пиджаках прибывших гостей приколота георгиевская лента. Всего в 2025 году ожидается прибытие глав почти 30 государств.