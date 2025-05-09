Лидеры иностранных государств прибыли в Москву перед Парадом Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кортежи подъехали к первому корпусу Кремля.

Иностранные лидеры прибыли в Москву на празднование 80-летия Великой Победы. Кортежи подъехали к первому корпусу Кремля, у красной дорожки их встретил караул и оркестр. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Среди прибывших гостей — президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидеры Абхазии и Венесуэлы Бадра Гунба и Николас Мадуро. На их пиджаках приколота георгиевская лента.

В 2025 году ожидается прибытие глав почти 30 государств, в том числе лидеров СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и частично признанных республик Абхазии и Южной Осетии. Для многих стран визит в столицу состоялся вопреки давлению западных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прибывших на парад Победы ветеранов встречают волонтеры на Васильевском спуске. Почетные гости приехали со всех городов России. Их сопровождающие — активисты и работники социального комплекса и центров московского долголетия. На трибунах зрителей ждут подарки — рюкзаки с эмблемой «Родины — матери». Один из участников ВОВ рассказал, что отмечает День Победы в столице в третий раз.