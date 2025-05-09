В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание областного правительства

Фото, видео: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov; 5-tv.ru

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Противник нанес удар в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он указал, что пострадавших, к счастью, нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

Кроме того, добавил Гладков, праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.

Украинские боевики нанесли удар, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь Великой Победы. Россия прекратила все боевые действия в зоне СВО на время перемирия в период с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

Как сообщили накануне в Минобороны РФ, ВСУ нарушили режим временного прекращения огня по меньшей мере 488 раз. Это свидетельствует о том, что киевский режим не стремится к мирному урегулированию конфликта.

Как подчеркнули в ведомстве, российские силы зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.