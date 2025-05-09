Подростки сняли видео, как катаются по сгоревшему залу «Крокуса»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Оба хулигана 2009 года рождения. Их личности уже установлены правоохранителями.

Двое подростков устроили езду на электросамокате по пострадавшему от пожара концертному залу «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Несовершеннолетние проникли на территорию сгоревшего помещения. Один из них катался на электросамокате, а другой снимал все на камеру. Впоследствии ролик распространился в соцсетях. Правоохранители в ходе мониторинга обнаружили видео, установили личности хулиганов и задержали их.

«Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку», — написала она.

По словам представителя ведомства, подростков доставили в следственные органы, было принято процессуальное решение.

Теракт в «Крокусе»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» по результатам экспертизы были признаны вменяемыми.