Президент Туркмении прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Его встретили почетным караулом.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Его встретили красной дорожкой и почетным караулом. Спустившись, глава Туркмении обменялся рукопожатиями с российскими представителями.

В2024 году Бердымухамедов также приезжал в Россию на празднование 79-й годовщины Победы в качестве почетного гостя.

В этом году в Москву прилетели председатель КНР Си Цзиньпин, глава Сербии Александр Вучич, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, а также кубинский лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фронтовик Николай Алексеевич Токарев прибыл в Москву из Севастополя для участия в торжественных мероприятиях к 80-летию Великой Победы.