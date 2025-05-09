Военная техника начала движение в центр Москвы для участия в параде Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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На торжестве дебютируют новые машины.

Военная техника начала движение в сторону Красной площади, чтобы принять участие в параде Победы в Великой Отечественной войне. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Команда „На старт!“ дана, экипажи доложили о готовности, двигатели заведены, воздух сразу же наполнился выхлопными газами. Журналистам всем, как вы видите, выдали шлемофоны. Безопасность, говорят военные, превыше всего. Механизированная колонна начинает движение в самый центр Москвы», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

В 2025 году в параде примет участие в три раза больше военной техники, чем в прошлом. В частности, будут представлены новые образцы машин, которые впервые задействуют в торжестве.

«Особенно очень много гусеничной техники. Это и танки, и самоходно-артиллерийские установки. И также дебютанты парада — целые „стаи“ беспилотников», — отметил Польшаков.

На одной из боевых машин висит фотография. Таким образом, один из военнослужащих ВС РФ, командир орудия Андрей Хайруллин почтил память прадеда Никандра Чалыкина, который прошел Великую Отечественную войну. Он отправился защищать Родину в звании старшего лейтенанта и являлся командиром эскадрильи. В октябре 1941 года он пропал без вести на Западном фронте.

«Почтить память тем самым, я считаю, самое великое дело», — подчеркнул Хайруллин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Дальнем Востоке прошел парад Победы.