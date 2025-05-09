Дмитриев: восстановление отношений между Россией и США возможно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он отметил, что сотрудничество может принести много пользы.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества, выразил уверенность в том, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены.

«Я верю в восстановление отношений между США и Россией и укрепление международных экономических связей», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с украинским кризисом, находятся в компетенции дипломатов, а его, как инвестора, интересует экономическое взаимодействие с США.

Ранее Юрий Ушаков, являющийся помощником президента Российской Федерации Владимира Путина, выразил мнение, что Москва и Вашингтон разочарованы состоянием собственных взаимоотношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин 8 мая провел встречу с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обсудили сотрудничество, а также моменты связанные с безопасностью и политикой.

По итогам встречи Владимир Путин отметил ее продуктивность. А Си Цзиньпин прокомментировал конфликт на Украине. Он отметил необходимость устранения первопричин украинского конфликта.