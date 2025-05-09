Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Подобное поведение характерно для западных стран.

В сообщении, опубликованном МИД Германии в социальной сети X в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, есть различия в зависимости от языка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В опубликованном сообщении немецкий орган выражает признательность за избавление от нацистского режима, но не упоминает страны, которые участвовали в освобождении.

«По-французски и по-английски немецкие дипломаты извиняются еще и за Холокост. А по-русски только за некий «цивилизационный разлом», — говорится в сообщении Захаровой в Telegram-канале.

Также представитель Министерства иностранных дел подчеркнула, что подобные различия являются «типичной для Запада» историей.

В газете Berliner Morgenpost от 25 апреля появилась информация о том, что власти Берлина намерены ограничить использование атрибутов, связанных с Россией и СССР, во время памятных мероприятий. Согласно этому решению, под запретом окажутся российские и советские флаги, военная форма и ее элементы, знаки отличия, буквы Z и V, а также георгиевские ленты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова указала на предвзятое отношение ЮНЕСКО к российским СМИ.