NYР: в США рассматривают возможное снижение пошлин на товары КНР

Фото: Reuters/Mike Blake

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Белый дом ожидает успеха от торговых переговоров.

Американские чиновники обсуждают план президента США Дональда Трампа по снижению торговых пошлин на импорт из Китая. Их могут уменьшить с отметки в 145% до 50%. Вероятно, Вашингтон объявит о смягчении мер уже на следующей неделе. Об этом написала газета New York Post, ссылаясь на приближенные к данному процессу источники.

«Американские чиновники обсуждают предложение президента Трампа о снижении карательной пошлины на китайские товары до 50–54%», — отметили в публикации.

По информации газеты, администрация Трампа ожидает от планируемых торговых переговоров успеха. Однако в Белом доме не исключили длительности этого процесса. В случае принятия решения налоги для соседствующих стран Южной Азии, по предположениям источников издательства NYP, будут снижены на 25%.

До этого, 4 мая, Трамп заявлял, что намерен в определенный момент снизить пошлины на товары из КНР для того, чтобы можно было вести дела с Пекином. Президента Соединенных Штатов пояснял, что из-за введенных им тарифов экономика Китая рушится.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о влиянии тарифных войн на мировой экономический порядок.