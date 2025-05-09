Папа римский с сомнительным прошлым: кто такой Лев XIV из США
Папа римский Лев XIV в прошлом отличился неоднозначными решениями
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Роберт Прево стал первым американским понтификом.
В Ватикане кардиналы Римско-католической церкви избрали нового Папу Римского. Им стал кардинал Роберт Прево из США — теперь известный как Лев XIV. В прошлом священник отличился неоднозначными решениями. Он был участником скандалов с другими папами, где сыграл не последнюю роль.
Роберт Прево перешел в должность генерального настоятеля ордена августинцев в 2001 году. Большую часть церковного служения он провел в качестве миссионера. Епископом священник стал в 2015 году. Сан кардинала он получил лишь в 2023 году.
Папа Франциск назначил Прево членом Конгрегации по делам епископов Ватикана в ноябре 2020 года. Такое решение удивило многих наблюдателей за церковью, учитывая, что Прево не был кардиналом или митрополитом-архиепископом.
Уже в 2021 году сообщалось, что Прево — вероятный кандидат на руководящую должность в Риме или на главную архиепархию в Соединенных Штатах. 5-tv.ru разбирается, кто такой новый папа риский.
Позволил насильнику жить вблизи от школы
В сентябре 2000 года Прево разрешил священнику отцу Джеймсу Рэю, совершившему сексуальное насилие над несовершеннолетними, проживать в монастыре Святого Иоанна Стоуна в Чикаго, который находился за углом от католической начальной школы. В дальнейшем кардинал Блаз Купич заявлял, что в этом месте нельзя располагать тех священников, что ранее обвинялись в сексуальных домогательствах.
Следуя епархиальным записям, для этого шага было необходимо получить одобрение от Роберта Прево, ныне избранного папы римского. В то время священник был настоятелем августинской провинции.
Позволение о переезде в монастырь, расположенный поблизости от католического образовательного учреждения, не является нарушением канонического права. Однако такие действия в последние годы неоднократно критиковались защитниками жертв.
К тому же после очень похожей ситуации в 2018 году публичные извинения приносил кардинал Купич. Этот поступок свидетельствует об изменениях практики церкви в ходе минувших десятилетий. Общественность стала больше понимать в том, как церковь устроена, и ожидает должных мер от нее к сексуальным насильникам из числа священнослужителей, а также искоренения правонарушений.
Из епархиальных записей, которые были изучены The Pillar, известно, что Рэя ограничили в служении на девять лет до этого, а также обвиняли в сексуальном насилии над мальчиками. Сам священник признавался, что клал одного мальчика в свою кровать в приходском доме, но он «не помнит» о сексуальном насилии над ним. По словам Джеймса, с ребенком он только «обнимался». В свою очередь епархиальным чиновникам он рассказывал, что в 1993 году состоял в интимной близости с мужчиной, когда совершал паломничества в Меджугорье.
Если принять во внимание записи, то можно понять: священники пытались закрыть глаза на нежелательное соседство обвиняемого служителя церкви и школы. Они указывали в документах, что сочли резиденцию августинцев подходящей для Рэя, так как «в непосредственной близости» учебного заведения нет. На самом деле, католическая начальная школа Святого Фомы Апостола располагалась менее чем в квартале от резиденции.
При этом не нашлось записей о том, что должностные лица архиепархии, посетившие это место, или лидеры августинцев каким-либо образом акцентировали внимание на проблеме. Директор католической школы предупреждал архиепархию, что Рэй время от времени забирал детей из класса и становится «обидчивым» с некоторыми учениками.
Лишь в 2002 году, когда скандал получил большее распространение, а американские епископы приняли политику в отношении сексуального насилия, Рэя перевели из монастыря. Против священника возбудили официальное каноническое дело, а затем полностью отстранили от служения.
Закрывал глаза и просил прощения
Необычно, что Прево не единственный член Конгрегации епископов, позволивший священнику, которому предъявлялись обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним, жить в доме августинцев в Чикаго. Так, в 2018 году кардинал Блаз Купич, будучи членом конгрегации, попросил прощения за то, что дал разрешение другому служителю церкви, вероятно, совершившему сексуальное насилие в прошлом, проживать в том же самом доме из-за недопонимания.
Отца Ричарда Макграта обвинили в хранении детской порнографии на мобильном телефоне в 2017 году. А после этого инцидента он переехал в монастырь августинцев. Обвиняемый отказался от предоставления телефона властям, и полиция инициировала расследование в отношении него за сексуальное насилие над ученицей старшей школы в 1990-х годах.
В сентябре 2018 года общественность узнала, что Макграт проживает крайне близко к католической начальной школе. Тогда Купич написал письмо с извинениями общинам прихода и школы Святого Апостола Фомы. Он также уверял, что священник незамедлительно переедет.
Кардинал пояснил, что в его офисе не знали о положении Макграта. По словам кардинала, он не предполагал о следствии по делу священнослужителя за жестокое обращение с детьми.
Купич признавал, обвиняемый в жестоком обращении с детьми проживать в непосредственной близости от школы не должен.
«Безопасность ваших детей — наш главный приоритет. Я извиняюсь за страдания, которые эта ситуация вызвала», — говорил кардинал.
Ставший архиепископом Чикаго в 2014 году, Купич был назначен в Конгрегацию епископов в 2016 году.
За разоблачения в 2018 году он подвергся критике. Тогда он был епископом Спокана, штат Вашингтон. Отмечалось, что семи священникам, обвиняемым в сексуальном насилии, которые жили в кампусе Университета Гонзага, он не возражал и не предупреждал об их присутствии.
Извинения кардинала за проживание Макграта в чикагском монастыре стали следствием после отчета большого жюри Пенсильвании 2018 года, а также разоблачений Теодора Маккаррика, признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и лишенного сана в 2019 году. Опозоренный бывший кардинал Маккаррик возглавлял архиепархию с 1986 года по 2000 год.
Все это усилило чувствительность общественности в отношении епископальных ответов на сексуальное насилие над священниками.
Другим американцем, назначенным в конгрегацию, стал кардинал Джозеф Тобин, архиепископ Ньюарка. Священнослужитель отказался обнародовать результаты внутреннего расследования длительного сексуального насилия Маккаррика над семинаристами, молодыми священниками и несовершеннолетними. Он сослался на продолжающееся расследование генерального прокурора Нью-Джерси. Опубликовать записи о фондах архиепархии, контролируемых Маккарриком, которые, как считается, могут дать представление о церковных чиновниках, защищавших бывшего кардинала, представитель Церкви также не согласился.
Не без греха
Исторически сложилось, что глава католической церкви, Папа Римский, должен показывать безупречный пример для всей паствы, являясь образцом нравственности и гуманности. Однако на практике все оказывалось чаще иначе. Об этом писало издательство aif.ru.
Новейшие прецеденты далеко не самые тяжелые, с которыми довелось столкнуться священнослужителям. Всего в католической церкви было 267 понтификов, включая ныне избранного, но соответствовали требованиям к отцу церкви не все.
Например, Иоанн XII, в миру Октавиан Тусколо, занимал папский престол с 955 по 963 год. Человеком священник слыл грубым и лицемерным. Свой дворец он превратил в бордель, а также погряз в порочных связях. Среди его любовниц отмечали респектабельных дам, служанок и даже родственниц.
Папа не принимал причастие, что является главным христианским таинством. Он наделял современников значимыми церковными должностями за деньги. Другими его злодеяниями стали ослепление духовника Бенедикта, кастрация и убийство кардинала Иоанна, алкоголизм и пристрастие к азартным играм.
Другим неподходящим под миролюбивые качества папой был Бенедикт IX. В миру его прозвали Феофилакт III, граф Тусколо. Происходил он из того же дома, что и Иоанн. В свое время его называли «дьявол из ада в обличье священника». Бенедикт был изворотливым, аморальным и циничным. За ним отмечали многократные прелюбодеяния, участие в оргиях и содомию.
В ходе народного восстания священник был вынужден бежать из Рима. Однако затем он правил вновь. Позднее получил и третий понтификат. Бенедикт стал единственным римским понтификом, занимавшим священный престол трижды: 1032–1044, 1045–1047 и 1047–1048 годы.
Одним из самых беспринципных представителей Церкви считали Родриго Борджиа, который принял имя папы Александра VI. На папском престоле он находился с 1492 года по 1503 год.
При понтифике развилось кумовство. Кардинальские шапки он раздавал своевольно, желая сформировать круг доверенных лиц. Его сын Чезаре получил сан кардинала в возрасте 18 лет. Не гнушался папа и активной сменой любовниц. За ним были замечены инцестные связи и отправления ядом политических конкурентов.