Первый американец: что известно о новом Папе Римском Льве XIV

Фото: www.globallookpress.com/Yara Nardi

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Понтифик говорит на нескольких языках и имеет французско-итальянские корни.

Роберт Прево был главой августинцев, долгое время работал в духовных семинариях США и Перу. Теперь он служит под именем Льва XIV. Но что еще известно о новом Папе Римском?

Привлекает внимание его неоднозначное происхождение. Прево родился в семье француза и итальянки 14 сентября 1955 года в Чикаго. Кстати, это первый случай, когда во главе католической церкви встает человек родом из США. Однако новоиспеченный понтифик также является гражданином Перу.

Лев XIV — известный полиглот. В его арсенале испанский, итальянский, французский, португальский и родной английский языки. Он также умеет читать на латыни и немецком.

Прево завершил среднее образование в малой семинарии Ордена Святого Августина в 1973 году. Затем был посвящен в духовный сан в 1982 году в Риме. В 1987 году он вернулся в США как пастор и пробыл в стране около года.

Следующие десять лет Прево находился в августинской семинарии в Трухильо, которую и возглавлял. Он также преподавал каноническое право. В 2001 году Льва XIV избрали на пост генерального приора августинцев. В этой должности он пробыл два шестилетних срока до 2013 года.

Прево считался важным кардиналом на папский престол после смерти Франциска. В 2020 году Папа назначил его членом Конгрегации по делам епископов. Перед своей смертью понтифик успел возвести Роберта Фрэнсиса Прево в сан кардиналов-епископов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что был избран новый Папа Римский.