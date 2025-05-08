«Погибла мирная жительница»: ВСУ продолжают атаковать Херсонскую область
ВСУ продолжают атаковать Херсонскую область
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Налет украинских боевиков продолжается с самого утра.
В результате артобстрела ВСУ территории Херсонской области, которая произошла 8 мая — в дни объявленного Россией перемирия, погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
«С самого утра враг ведет массированный артобстрел. В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница», — сообщил он.
Отмечается, что женщина получила смертельные ранения на пороге собственного дома.
Сальдо также рассказал, что под обстрелом находятся город Новая Каховка и ряд ближайших населенных пунктов.
Он добавил, что украинские военные решили нанести удар несмотря на перемирие, которое было объявлено ранее. По словам Сальдо, происходящее в преддверии юбилея Победы показывает истинное лицо киевского режима.
«У него нет ни чести, ни уважения к священным дням», — прокомментировал губернатор.
Накануне в Херсонской области в результате атаки беспилотника была повреждена машина скорой помощи и ранен фельдшер.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ 488 раз нарушили режим прекращения огня.