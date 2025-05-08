Беременна не от него: визажист Галустяна опровергла слухи о его отцовстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Их, говорит девушка, связывают только рабочие отношения.

Юмористу Михаилу Галустяну приписывают роман с его визажистом Миленой. По слухам, артист развелся с женой из-за новой возлюбленной и их будущего ребенка. Сейчас мейкапер беременна и подписчики одолевают ее вопросами о том, кто же отец малыша. В связи со сложившейся ситуацией Милена решила сделать заявление в своем блоге.

Визажист подтвердила, что она работала с Галустяном на шоу «Новые звезды в Африке». Однако с юмористом ее связывают только деловые отношения.

«Мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни. Почему объединили два совершенно разных события двух посторонних людей, мне лично непонятно Да, я беременна, но хочу вас разочаровать — ребенок не от него», — поделилась визажист на своей странице.

Фото: Instagram*/mokomillo_

Также девушка попросила подписчиков прекратить распространять слухи о ней и Галустяне и проявить уважение к нему.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бывшая жена шоумена Виктория отреагировала на слухи о его тайном романе.

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