«Прорыв в кинематографическом обмене»: министр культуры РФ о «Красном шелке»

«Красный шелк» стал прорывом в культурном обмене Китая и России в области кино

Фото, видео: пресс-служба Рен тв; 5-tv.ru

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Фильм укрепил связи России и Китая.

Фильм «Красный шелк» стал прорывом в культурном обмене Китая и России в области кинематографа. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, долгие годы российские и китайские кинофестивали послужили важной платформой для развития двустороннего диалога и расширения знакомства зрителей обеих стран с культурной программой друг друга.

Однако последние годы свидетельствуют о значительном увеличении интереса со стороны кинопродюсеров обеих стран к созданию фильмов.

Это позволило на практике реализовать масштабные проекты, среди которых особое место занимает «Красный шелк». Этот фильм стал настоящим прорывом, открыв новые горизонты для совместных творческих инициатив и закрепив тенденцию к более глубокому культурному обмену.

Любимова отметила, что успех «Красного шелка» — это не только достижение отдельных создателей, но и важный шаг в укреплении партнерства между двумя странами, расширении границ кинематографического искусства и создании условий для дальнейших совместных проектов. Такой обмен не только способствует развитию киноиндустрии, но и помогает формировать взаимное уважение и понимание между народами, делая границы культур более прозрачными и доступными для всех.

«Например, вот сейчас китайских продюсеров заинтересовал с успехом прошедший „Волшебник Изумрудного города“, и совсем скоро он выйдет в прокат в Китае. Нам очень важно, чтобы и детям понравилось, и семьям понравилось», — сказала Ольга Любимова.

На фоне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне Россия и Китай укрепляют свои связи — сегодня, в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, была подписана стратегическая договоренность между Национальной Медиа Группой (НМГ) и Медиакорпорацией Китая. В рамках этого соглашения они начнут совместное производство новостного и документального контента, обмен технологиями и профессиональным опытом, чтобы укрепить дружбу двух стран.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова подчеркнула, что это важный шаг, который позволит создать новые стандарты в мировой медиаотрасли и открыть свежие горизонты для обмена информацией и развлечениями для обоих народов. Такой союз станет новой ступенью в развитии российско-китайских отношений и культурных связей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» для проката в Китае.