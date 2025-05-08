Сергей Зверев набросился на девушку в сквере: «Стал выкручивать мне пальцы»

Стилист Зверев пожаловался, что на него напали с собакой во дворе

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Между стилистом и простой москвичкой разгорелся скандал. У каждого — своя версия причины конфликта.

Стилист Сергей Зверев оскорбил девушку и отобрал у нее телефон в Москве. Он объяснил, что таким образом пытался защитить себя и своего питомца во время прогулки.

Он гулял со своей кошкой по кличке Маркиза, когда на них, по его словам, якобы набросился доберман без намордника. Владельцы крупной собаки — девушка и парень — вместо того, чтобы успокоить животное, начали снимать возмущенного Зверева на видео.

Тот, конечно, не был в восторге — в Telegram-каналах разлетелись кадры, на которых звезда подходит к «оператору» и забирает у него телефон.

«Он (парень девушки. — Прим. ред.) стал выкручивать мне пальцы, полез в драку. А им прикольно, хороший контент. Я сказал, что отдам телефон, если они сейчас же уйдут с собакой в свой двор. Нет, они продолжали делать нервы, ходили вокруг, не знали, что еще сделать. Как вы думаете, что делать с такими бессознательными людьми? Уже давно есть закон, запрещающий гулять с собакой во дворах без намордника и поводка», — прокомментировал ситуацию сам стилист.

Известно, что хозяйку добермана зовут Аксинья. Она рассказала журналистам, что выгуливала собаку на поводке, но отпустила «побегать». По словам девушки, когда неизвестные люди начали кричать на нее из-за пса, она тотчас взяла питомца на поводок, но это не успокоило незнакомцев.

Далеко не сразу выяснилось, что оппонент Аксиньи — Сергей Зверев. Она утверждает, что стилист нецензурно выражался и именно это стало причиной, по которой девушка начала записывать происходящее на видео.

«Он сказал моему товарищу: «Мальчик, ты сопляк, не учи меня жить, мне 60 лет», — заявила девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Зверев жалуется на мешающую ему спать соседку-пенсионерку.