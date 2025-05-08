Минобороны: боевики ВСУ 488 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Временное перемирие вступило в силу в 00:00 8 мая.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 488 раз нарушили режим временного прекращения огня, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что наши военные строго соблюдают режим прекращения огня. В том числе российской стороной не наносятся удары по противнику в зоне спецоперации с воздуха, с помощью беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

«С 00:00 8 мая все подразделения российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили боевые действия и остаются на ранее занятых позициях», — говорится в сообщении.

Несмотря на объявление режима перемирия, украинские военные не прекратили боевые действия против России. Они дважды пытались прорваться через границу в Курской области, а также атаковали позиции российских войск в районе населенного пункта Дзержинск ДНР.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — указали в ведомстве.

Преднамеренные действия украинских боевиков подтверждают стремление киевского режима не допустить мирного урегулирования конфликта на Украине, заключили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики нарушили режим пасхального перемирия 4900 раз. ВСУ продолжали наносить удары с помощью беспилотников и артиллерии по позициям российских солдат.