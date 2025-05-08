«Премьера была весьма успешной»: Путин о фильме «Красный шелк»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Президент убежден, что РФ и КНР в будущем ждет много совместных кинокартин.

Премьера российско-китайского фильма «Красный шелк» была весьма успешной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Налаживается совместное кинопроизводство. В феврале этого года в отечественный прокат вышел российско-китайский фильм „Красный шелк“, премьера которого была весьма успешной», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, Россию и Китай в будущем ждет еще много совместных кинокартин, которые с интересом будут приняты в обеих странах.

В ходе переговоров глава РФ анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между странами. Путин заявил, что этот шаг окажет позитивное влияние на формирование здоровой деловой среды, а также поспособствует активному развитию хозяйственной кооперации.

«Наращиваем научные, спортивные, студенческие и молодежные обмены. Взаимотуристический поток за прошлый год превысил 2,8 миллиона человек», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве пройдет встреча лидеров России и Китая.