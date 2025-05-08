Звезда «Интернов» Пермякова раскрыла секрет резкого похудения: «Хочу прояснить»

Звезда «Интернов» Пермякова рассказала, как ей удалось так сильно похудеть

Фото: Мессман Евгений/ТАСС

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Преображение артистки не оставило равнодушными ее фанатов. Теперь все хотят знать, как ей это удалось сделать.

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», прокомментировала резкие изменения во внешности. В последнее время 53-летняя артистка заметно похудела и посвежела, что вызвало волну слухов в сети — пользователи предположили, что звезда прибегла к липосакции.

В личном блоге актриса заявила, что ни хирургического вмешательства, ни пластики не было.

«Дорогие мои, я хочу прояснить ситуацию: я не делала липосакцию, я не прибегала к методам коррекции фигуры или пластическим операциям. Все, что сейчас со мной происходит, — это результат моего планомерного труда и помощь моего препарата», — рассказала она.

Фото: Instagram*/s_permyakova

Пермякова призналась, что изменилась благодаря физической активности, правильному питанию, консультациям специалистов и помощи популярного у звезд препарата, который вообще предназначен диабетикам, но все благодаря ему худеют, не задумываясь о последствиях для здоровья.

«Мой секрет прост», — подытожила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Пермякова прошла процедуру омоложения.

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