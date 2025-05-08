Путин: парадный расчет из КНР 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Глава государства указал, что жертвы народов России и Китая во Второй мировой войне стоят того, чтобы о них никогда не забывали.

Парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в военном параде на Красной площади 9 мая, будет самым большим из иностранных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных воинских контингентов», — отметил он.

Глава государства добавил, что нельзя забывать о жертвах народов России и Китая во Второй мировой войны.

«27 миллионов жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы. И 37 миллионов жизней понесла война Китая за свою свободу и независимость», — сказал российский лидер.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. Особенно ввиду сложившейся «негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире». Также председатель КНР добавил, что рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.

Парад на Красной площади начнется 9 мая в десять часов утра по московскому времени. Принимать парад будет министр обороны Андрей Белоусов. Затем состоится шествие военной техники и пеших расчетов.

Известно, что в шествии примут участие не только военные из дружественных стран, но и участники специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять евродепутатов планируют посетить парад Победы в Москве.