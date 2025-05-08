В Кремле началась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin

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Российский лидер тепло приветствовал своего китайского коллегу, назвав его дорогим другом.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер тепло приветствовал своего китайского коллегу, назвав его дорогим другом. Он поблагодарил Си Цзиньпина за принятое приглашение приехать в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем строятся на принципах равноправия, взаимной выгоды и независимости от политической конъюнктуры.

Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, Си Цзиньпин приехал в Москву в официальным визитом накануне. Его встретили с почетным караулом, красной дорожкой и военным оркестром.