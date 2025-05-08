Шесть простых правил, которые позволят жить дольше

Фото: 5-tv.ru

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Сформировав эти полезные привычки, вы сохраните свою молодость.

Для поддержания здоровья человеку необходимо обеспечить себе качественный сон, регулярно заниматься когнитивными тренировками, поддерживать баланс в питании и физической активности, испытывать полезный стресс, а также заниматься профилактикой хронических заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

По ее словам, профилактика хронических заболеваний, связанных с возрастом, таких как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет и деменция, а также болезни суставов, является ключевым аспектом поддержания здоровья. Кроме того, важно вести здоровый образ жизни, контролируя определенные показатели, которые могут способствовать развитию хронических заболеваний, такие как артериальное давление, уровень холестерина, уровень глюкозы и индекс массы тела. Необходимо бороться с избыточным весом и ожирением, а также отказаться от курения.

Помимо этого, для поддержания здоровья важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии, сохранять позитивный настрой, поддерживать баланс между работой и отдыхом, а также бороться со стрессом.

Еще одним важным фактором, способствующим продлению жизни, является качественный сон. По данным эксперта, люди, которые спят в среднем от шести до восьми часов в сутки, имеют больше шансов на долгую жизнь.

Однако, как отметила Ольга Ткачева, важно не переусердствовать и не спать больше восьми часов, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Кроме того, для поддержания здоровья необходимо регулярно заниматься когнитивными тренировками. По словам специалиста, даже после окончания школы и института важно продолжать обучение, чтобы сохранять когнитивные функции.

Эксперт также подчеркнула, что для поддержания здоровья необходимо испытывать полезный стресс, который замедляет процесс старения. Она отметила, что влюбленность — это один из видов такого стресса, который может быть полезен для организма.

Для поддержания здоровья также важен баланс в питании и физической активности. По словам специалиста, путь к поддержанию веса заключается в поддержании баланса между потребляемыми калориями и их расходом.

В заключение эксперт отметила, что физическая активность, в том числе бег или быстрая ходьба в течение 40 минут каждый день, также является важным аспектом поддержания здоровья и активного долголетия.