«Воздушный бессмертный полк»: акция ко Дню Победы прошла в небе над Кубинкой

Фото, видео: 5-tv.ru

Опасность атаки дронов не помешала провести праздник.

Пожалуй, самая необычная акция прошла сегодня примерно в 30 километрах от Москвы. Там в небо вновь поднялись летчики, которые 80 лет назад сбивали немецкие «Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы», приближая нашу победу. И вот теперь они навечно в строю «Воздушного бессмертного полка». Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Ясминова.

Именно 7 мая 1945 года советская авиация провела последнюю операцию Великой Отечественной войны. Налет на остров Борнхольм. Сегодня в небо снова ушли молодые лейтенанты и капитаны. Впрочем, не только они. «Воздушный бессмертный полк» принял в свои ряды всех, кто делал все возможное для Великой Победы.

Акция, с одной стороны, массовая, с другой — камерная. Один из пилотов поправляет фотографию деда в кабине. А вот двое уже опытных пилотов проговаривают подробности предстоящей имитации воздушного боя. И победили здесь российские летчики: воздушный праздник провели несмотря ни на что.

«Мы сегодня воздушный полк продемонстрировали. Мы наплевали на этих „друзей“ из-за рубежа, которые пытались нас чем-то запугать. Болт им по самое не балуйся. Нас не запугаешь», — подчеркнул генеральный директор аэроклуба ВВС Александр Горнов.

В реве моторов есть что-то тревожное и торжественное — они настраивают на тот самый победный лад. Даже пилоты говорят: это был особый полет. Наверное, такие же эмоции были у наших пилотов после вылетов в Великую Отечественную.

«Невероятное что-то. Такое усиление крыла, с такой мощью, с такой силой, когда у тебя на бортах самолета такие люди», — заявила пилот Екатерина Герасименко.

«Брат моего деда, красноармеец. Прошел всю войну. Для нас неважны звания. Эти все люди делали одно крайне важное для страны дело», — сказал пилот, заместитель начальника аэроклуба ВВС Лев Сандлер.

У зрителей даже не нужно спрашивать об их впечатлениях. Тут все написано на лицах. Сложилась даже своя «поющая эскадрилья».

Зрители наблюдали за тем, как Красная армия добивала противника. До победы оставалась всего пара дней. А ветераны как будто всматривались в нас со старых снимков: «Ну как вы тут, справитесь на этот раз без нас?»