Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Его встретили с военным оркестром и почетным караулом.

Одним из последних в Москву сегодня прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Его самолет приземлился уже ближе к закату, а встречали Си Цзиньпина с почетным караулом, красной дорожкой и военным оркестром.

Кстати, буквально за сутки до прилета председатель КНР опубликовал свою статью к 80-летию Победы. И китайский язык отражает все национальные особенности азиатов в плане ведения переговоров и политических игр.

«Китайско-российские отношения обладают четкой исторической логикой, мощным внутренним драйвером и богатым культурным корнем. Они не направлены против третьих сторон и не подвержены их влиянию», — пишет Си Цзиньпин.