Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Над Сикстинской капеллой уже показался черный дым — новый новый понтифик пока не выбран.

В Сикстинской капелле в Ватикане прошло первое заседание конклава, на котором должен был быть избран Папа Римский. В голосовании приняли участие 133 кардинала из разных стран.

Корреспондент «Известий» Анастасия Волосатова рассказала: местные жители и журналисты предсказывают, что процесс избрания нового понтифика затянется на три дня. Поэтому ожидать из трубы белый дым пока не стоит.

Предположения оправдались. Первый тур конклава результатов не дал. Над крышей Сикстинской капеллы толпа увидела черный дым. Ни один из кандидатов на пост Папы Римского не набрал необходимого количества голосов — не менее 89 участников конклава должны избрать кандидата. Это составляет две трети от всех проголосовавших.

Новый тур запланирован на утро четверга, 8 мая. Предыдущие конклавы в 2005-м и 2013 годах продолжались два дня.

Конклав созван из-за смерти папы римского Франциска 21 апреля.

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