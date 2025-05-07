«Мощный импульс к развитию»: в Москве пройдет встреча лидеров России и Китая

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Председатель КНР Си Цзиньпин встретиться с президентом России Владимиром Путиным для более подробного обсуждения отношений двух стран и их практического сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретиться с президентом России Владимиром Путиным для более подробного обсуждения отношений двух стран и их практического сотрудничества.

«Я встречусь с президентом Путиным, чтобы придать мощный импульс развитию китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху», — передает заявление председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что в ходе встречи будут затронуты международные и региональные вопросы, которые отображают взаимный интерес стран.

Глава КНР прибыл в Москву в рамках празднования 80-летия Победы. Сообщается, что он примет участие в работе медиафорума гуманитарного сотрудничества двух стран. В столице лидер Китая проведет четыре дня, за которые он должен поучаствовать в российско-китайские переговорах, подписать ряд документов и посетить праздничные мероприятия в честь юбилея Победы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» для проката в Китае.