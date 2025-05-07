«Россети» назвали подстанцию в Санкт-Петербурге в честь героя-энергетика

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Никодим Туманов помог прорвать энергетическую блокаду Ленинграда.

Подстанция 110 кВ, которая обеспечивает электроснабжение Адмиралтейского района, в канун юбилея Победы получила имя Никодима Туманова, сообщили в пресс-службе «Россетей». В годы войны герой-энергетик стал автором уникального проекта электропередачи «Кабель жизни», который позволил прорвать энергетическую блокаду Ленинграда. В торжественной церемонии приняли участие губернатор города Александр Беглов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и глава ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

«Мы отдаем долг памяти легендарному жителю нашего города, герою, который в 1942 году практически спас Ленинград. Великое поколение таких героев, как Никодим Туманов, каждый день доказывало, что невозможное — возможно. Их вела любовь к Родине и к родному городу. Низкий поклон всем защитникам и труженикам Города-Героя Ленинграда», — сказал губернатор Александр Беглов.

«Энергетики внесли огромный вклад в Победу. Они были на посту в самые тяжелые дни — под постоянными обстрелами, в условиях голода, острого дефицита оборудования. Благодаря их труду продолжали работать заводы, принимали пациентов госпитали. Мы гордимся, что одна из ключевых подстанций Санкт-Петербурга будет носить имя Никодима Туманова. Проложить „Кабель жизни“ было чрезвычайно сложно, но благодаря этому проекту в 1942 году, в самый разгар блокады, в дома ленинградцев вернулся свет. Стало ясно, что город выстоит», — отметил Андрей Рюмин.

Подстанция 110 кВ «Тумановская» — одна из старейших в Санкт-Петербурге. Изначально ее строили для завода «Красный треугольник», а в дальнейшем стали использовать для электроснабжения Адмиралтейского района. Энергообъект прошел комплексную реконструкцию с внедрением цифровых решений. Сегодня от него запитаны здания Мариинского театра, консерватории, Законодательного собрания, станции метро «Балтийская» и «Нарвская», сотни жилых домов.