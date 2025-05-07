«Красный шелк» интересен китайской аудитории из-за чувства народного единства

Фото: НМГ Кинопрокат

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В картине затронут самый сложный исторический период для Китая — 1920-е годы.

Фильм «Красный шелк» вызывает интерес у китайских зрителей из-за чувства национального единства. Об этом 5-tv.ru рассказала руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.

«Это очень крупное событие, причем как в истории русского народа, так и китайского народа, поскольку фильм посвящен нашей двусторонней истории, важным для Китая сюжетам, которые связаны, в том числе, с объединением родины», — отметила она.

Заклязьминская добавила, что в картине показан самый сложный исторический период для Китая — 1920-е годы. В то время перед властями Поднебесной стояла важная задача — объединение страны.

«Страна представляла собой децентрализованное государство, где руководило множество различных сил», — поделилась эксперт.

Фильм был представлен российским зрителям в феврале 2025 года и уже успел собрать почти 700 миллионов рублей, став лидером кинопроката. Производством картины занималась Nota Bene Film Group и Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибуцией — «НМГ Кинопрокат».

Выход картины в Китае запланирован на сентябрь 2025 года и приходится на особую для страны дату: 80-летие победы над милитаристской Японией. По словам Заклязьминской, юбилейные годовщины победы тоже объединяют Россию с КНР.

«И Россия, и Китай более 30 миллионов человек потеряли, и много крови было пролито, и очень жестокие события происходили в эти дни. Конечно, забыть это невозможно. Это в памяти наших народов, у нас много совместных страниц, как наши советские войны и китайские бойцы сражались, можно сказать, плечом к плечу», — рассказала она.

Эксперт также поделилась тем, что продуктов совместного российско-китайского творчества в области культуры станет больше.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что, по словам генерального продюсера картины «Красный шелк», объединяет китайцев и россиян. Вадим Быркин отметил, что выход фильма — значимое событие, особенно в период укрепления культурных связей России и Китая. Граждане двух стран чтят свою историю, а также привыкли следовать традиционным ценностям.