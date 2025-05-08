Национальные интересы превыше цен на сырье: Кремль о снижение стоимости нефти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

От низких цен на нефть в России страдает государственный бюджет, в США — частные нефтедобывающие компании.

Цены на нефть на мировом рынке достигли минимума на этой неделе. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что такая ситуация заставит российские власти, как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. Что на это ответил Кремль, рассказало издание EADaily.

«Я думаю, что, если говорить о России на фоне цен на нефть, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования. Они хотят урегулировать. Украина хочет урегулировать», — сказал Дональд Трамп.

На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что международные цены на нефть являются важным фактором для формирования бюджета страны. Однако цены на сырье никогда не станут важнее интересов страны.

По данным Министерства финансов России, доходы от добычи нефти и газа могут отличаться от запланированной суммы на 2,6 триллиона рублей в сторону сокращения. Однако СВО при таких потерях все равно не завершится. Ведомство уже скорректировало бюджет на текущий год из-за снижения цен на нефть. А недополученные деньги перекроются средствами из Фонда национального благосостояния. По словам министра финансов России Антона Силуанова, использование бюджета ФНБ никак не повлияет на общую денежную массу.

Эксперты считают, что понижение цен нефти не приведет Россию к изменению во внешней политике и ее позиционированию в отношении Украины. У государства есть ресурсы продолжать жить без проблем и одновременно проводить СВО. В то время как данная ситуация создает трудности стране Трампа. От снижения цен на нефть убытки в России несет государство, в США — частные организации. Такое падение цен вредит американской нефтедобывающей отрасли.

Многие американские компании уже терпят убытки из-за такой низкой стоимости нефти — 60 долларов за баррель. Генеральный директор крупного нефтяного бизнеса Трэвис Стайс поделился, что добыча сырья в США достигла пика и ее объемы начнут снижаться уже в этом квартале. Он также рассказал, что начало сокращаться количество бригад по бурению скважин уже сократилось на 15%, но будет снижаться и дальше в ближайшее время.

По словам предпринимателя, на компании по нефтедобыче давят и пошлины Трампа на сталь. Из-за сборов выросли траты на скважины на $ 40 миллионов в год.

Российские эксперты сходятся во мнении, что ситуация для нашей страны оставит ее позицию неизменной. Низкая стоимость нефти приведет к ослаблению рубля, что в свою очередь поднимет цены на топливо внутри страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп прокомментировал удары между Индией и Пакистаном.