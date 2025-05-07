В Мариинской больнице Петербурга впервые провели трансплантацию сердца

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Пациент с тяжелой формой сердечной недостаточности получил донорский орган в результате экстренной операции.

Операцию по трансплантации сердца впервые провели в Мариинской больнице Петербурга. До этого дня подобную помощь в Северной столице оказывал только один федеральный центр. Для многомиллионного города этого было недостаточно. Сегодня первого пациента с новым сердцем выписали домой. Как он себя чувствует, узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Особенного пациента провожают всем отделением. Николай Синельников — первый, кому здесь пересадили сердце. В стенах Мариинской больницы мужчине исполнилось 67 лет. И новый орган стал лучшим подарком. Без него, говорит, долго бы не протянул.

«Отек легких был, отдышка, вообще дышать не мог. Ну и плохо работали органы, почки. Ходить не мог долго. Там нагрузки, невозможно было что-то поднять или перенести», — рассказал Николай.

С ишемической кардиомиопатией пациент неоднократно попадал в реанимацию. Пересадка сердца стала единственным оставшимся вариантом. В марте Николая включили в лист ожидания, в апреле нашелся донор. А дальше все произошло фактически за три часа.

«Мы вызвали пациента, также это было глубокой ночью, и уже сама операция проводилась ранним утром. То есть бригада одна выезжала для забора донорского сердца, в то время как начался забор донорского сердца, реципиент уже был подан в операционную, и осуществлялся уже доступ, подключение к аппарату искусственного кровообращения», — поделился исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим отделением по трансплантации сердца Владимир Ногинов.

В Мариинской больнице уже давно пересаживают почки, но сердце — впервые. И здесь ключевой вопрос в технической готовности провести операцию в любой момент.

«С момента, когда пациент появляется в листе ожидания, идет отсчет времени. Операция может состояться через десять минут, через двадцать, через неделю. С этого момента стационар в круглосуточной готовности. В больнице мощный кардиохирургический центр, мощная служба кардиореанимации. В принципе, мы выполняем не менее сложные операции, которые есть в федеральных центрах, и здесь у нас опыт очень большой», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Александр Андреенко.

После этой успешной операции здесь с гордостью заявляют: цикл оказания помощи пациентам с сердечными патологиями теперь полный. А у людей с третьей и четвертой стадиями сердечной недостаточности есть, минимум, два варианта: непосредственно трансплантация и альтернатива — вживление в сердце механического осевого насоса для длительной поддержки кровообращения. Нередко это помогает пациентам дождаться донорского органа.

«Петербургская программа по лечению пациентов с терминальной формой сердечной недостаточности не имеет аналогов в стране. В прошлом году таких операций было всего пять, на этот год запланировано уже десять, а в 2026 году их должно быть не меньше 20», — отметила корреспондент Наталия Оскерко.

На каждом этапе работы петербургским специалистам помогают московские коллеги из Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Столичные врачи консультируют хирургов, участвуют в отборе пациентов и даже в самих операциях. Чтобы такую помощь оказывали не только в федеральном центре, но и в городском стационаре.

«Сорок трансплантаций, которые выполняются в центре Алмазова, для пятимиллионного Санкт-Петербурга и еще нескольких миллионов жителей Северо-Западного округа, это, конечно, мало. Поэтому открытие новой трансплантационной программы в Мариинской больнице, на наш взгляд, является очень перспективным с точки зрения доступности», — объяснил руководитель ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, заслуженный врач Российской Федерации Сергей Готье.

После операции в больнице Николай провел три недели. Говорит, чувствует себя отлично, но впереди еще длительное восстановление. А врачи уже готовы к следующей трансплантации. В петербургском листе ожидания сейчас 30 претендентов на новое сердце.