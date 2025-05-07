Тысячи деревьев повалены смерчем в Алтайском крае

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По предварительной информации, в результате удара стихии никто не пострадал.

Тысячи деревьев рухнули под напором стихии на Алтае. На один из районов региона обрушился ураган.

Очевидцы успели снять, как зарождается смерч. Потоки воздуха стали закручиваться в спираль. Вихрь прошелся по лесу. Огромные деревья падали, как домино. Вот так участок выглядит сейчас — он похож на скошенное поле. По предварительной информации, никто не пострадал.