«Вместо сливок и молока»: врач рассказала, как сделать кофе полезнее

Фото: 5-tv.ru

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Стоит ограничить употребление кофе до одной-двух чашек в день.

Существует несколько способов сделать кофепитие менее вредным ритуалом для здоровья. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

Первый способ для увеличения полезности кофе состоит в замене сахара и сиропов на сахарозаменители.

«Часто кофе подают с добавлением сахара или сладких сиропов, что увеличивает калорийность напитка и способствует незаметному набору веса. Избыточное потребление сахара связано с риском развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо сахара можно использовать натуральные подсластители (например, стевиогликозид) или просто пить черный кофе без добавок, но с полезным перекусом», — прокомментировала эксперт.

Также нужно отказаться от сладкого перекуса. Такие лакомства увеличивают калорийность рациона и содержание сахара в крови.

«Лучше выбирать конфеты со сладким белком — новая альтернатива современным конфетам с сахаром или натуральную пастилу с орехами или конфеты из сухофруктов как питательное сопровождение к кофе», — поделилась специалист.

По словам диетолога, третий пункт в обезвреживании кофе — замена молока на растительные альтернативы. Подойдут миндальное, нутовое, соевое и другие. Молочные продукты насыщают кофе жирами и трансжирами. Это сказывается на сердце при чрезмерном потреблении. Если же у человека непереносимость лактозы, то также могут появиться вздутие живота и диарея.

Диетолог советует не злоупотреблять кофе в принципе. Стоит выпивать одну-две чашки в день. Ограничение снизит риск пагубного воздействия на здоровье.

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