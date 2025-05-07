SHAMAN спел «Темную ночь» для альбома памяти героев Великой Отечественной войны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В него также войдет «военная классика» в исполнении Олега Газманова, Николая Расторгуева, Полины Гагариной и других артистов.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представил свою версию песни «Темная ночь». Композиция вошла в патриотический музыкальный альбом «Музыка Победы», приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Проект создан при участии продюсерских центров Игоря Матвиенко, «Интеграции» и VK Records.

«Я спел песню, даже не спел, а рассказал историю», — поделился артист в своем Telegram-канале.

Он отметил, что считает важным сохранять память о подвиге советских солдат и передавать эту историю новым поколениям через музыку.

В альбом также вошли песни в исполнении народных артистов РФ Олега Газманова, Николая Расторгуева, певицы Полины Гагариной и других артистов. Все собранные средства от прослушивания песен направят на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и участников специальной военной операции (СВО). Релиз уже доступен на стриминговых платформах, а треки будут звучать в ротации крупнейших радиостанций страны.

Ранее в Сургуте, в рамках тура «ПОБЕДА!» SHAMAN исполнил «Священную войну» — песню, ставшую символом сопротивления в годы ВОВ. Композиция звучала в эфире всесоюзного радио каждое утро с осени 1941 года, сразу после боя кремлевских курантов.