Парад Победы начался на Красной площади

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Праздник со слезами на глазах проходит во всех уголках государства.

Парад Победы официально стартовал на Красной площади в честь 80-летия подвига советского народа. Его открыл вынос государственного флага и Знамени Великой Победы. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию с парада в Москве.

По Красной площади проходят подразделения российских войск, среди них — пешие расчеты. В шествии принимают участие также современные российские герои — бойцы специальной военной операции (СВО), а также офицеры столичных военных училищ и курсанты. Кроме того, в Параде пройдут бронемашины, танки, ракетные установки и другая военная техника.

В Параде Победы принимают парадные расчеты 13 государств: Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

В небе над Москвой пролетят современные боевые вертолеты и самолеты. Гости столицы наслаждаются торжественным событием с экранов, расположенных в парках и на площадях Москвы. Известно, что около десяти миллионов жителей и визитеров принимают участие в праздничных мероприятиях.

С речью к гражданам государства обратится лидер страны Владимир Путин, а завершится она церемонией минуты молчания в память о павших героях времен Великой Отечественной войны. Праздничный салют в честь окончания Дня Великой Победы начнется традиционно в 22:00 по местному времени.