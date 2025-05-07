«Глупая и необразованная баба»: отец Жанны Фриске разнес Алену Жигалову

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Благотворительный вечер в честь певицы закончился скандалом.

Отца певицы Жанны Фриске Владимира Копылова обвинили в том, что он спекулирует на имени дочери. Об этом заявила блогер и журналист Алена Жигалова. Подробнее о конфликте рассказал aif.ru.

Все началось в годовщину смерти певицы в 2022 году. Владимир организовал благотворительный вечер, посвященный памяти дочери. Вырученные средства он планировал направить в фонды.

Однако без скандала не обошлось. Сначала гости вечера рассказали о том, что благотворительность превратилась в отмывание денег — организаторы называли цены практически на все. Затем отец певицы подрался с мужем ее сестры. Позже слух об этом опроверг сам Владимир.

«Продавались какие-то духи, рекламировались какие-то фирмы. Более того, туда продавались билеты, причем входные, для знаменитостей и каких-то людей, которые хотели, чтобы о них написали, чтобы они там выступили. Вы понимаете, до чего дошли эти люди в своем безумии, которые хотят заработать вообще со всего. Пять тысяч рублей за песню, тысяча — за вход, что дальше? За приближение к могиле Фриске они будут брать деньги?» — рассказала о вечере памяти Алена Жигалова.

Из-за слов журналистки отец Фриске назвал ее «глупой и необразованной бабой».

«Что тут говорить? Я уже забыл все скандалы, но, если увижу ее — морду набью. Ребенок почти десять лет в могиле лежит, перестаньте», — ответил Владимир Копылов на комментарий Алены.

Жанна Фриске скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга. 15 июня будет ровно десять лет со дня ее смерти, однако раздоры вокруг ее персоны до сих пор не утихают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сестра певицы Наталья Фриске хочет возобновить общение со своим племянником Платоном.